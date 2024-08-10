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В Единой лиге поздравили новичка ЦСКА Аврамовича с бронзовой медалью Олимпиады

В Единой лиге поздравили новичка ЦСКА Аврамовича с бронзовой медалью Олимпиады
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ поздравила 29-летнего новичка московского ЦСКА Алексу Аврамовича с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр — 2024 в составе сборной Сербии.

«Новичок Единой лиги и ЦСКА завоевал первую олимпийскую медаль в карьере! Поздравляем!» — написала пресс-служба Единой лиги.

Сборная Сербии играла с командой Германии. Встреча завершилась со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20) в пользу сербских баскетболистов, которые завоевали бронзовые медали Игр в Париже. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Аврамович набрал в матче 13 очков, сделал пять подборов, четыре передачи и три перехвата. Центровой «Денвера» Никола Йокич по ходу встречи сборной Сербии с командой Германии в матче за бронзовые медали Олимпиады-2024 стал автором трипл-дабла.

Следить за матчами:
Трипл-дабл Йокича принёс Сербии бронзу! Чемпионы мира остались без медалей. ОИ — LIVE
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Трипл-дабл Йокича принёс Сербии бронзу! Чемпионы мира остались без медалей. ОИ — LIVE
Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
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Новости. Баскетбол
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