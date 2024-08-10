В Единой лиге поздравили новичка ЦСКА Аврамовича с бронзовой медалью Олимпиады

Пресс-служба Единой лиги ВТБ поздравила 29-летнего новичка московского ЦСКА Алексу Аврамовича с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр — 2024 в составе сборной Сербии.

«Новичок Единой лиги и ЦСКА завоевал первую олимпийскую медаль в карьере! Поздравляем!» — написала пресс-служба Единой лиги.

Сборная Сербии играла с командой Германии. Встреча завершилась со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20) в пользу сербских баскетболистов, которые завоевали бронзовые медали Игр в Париже. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Аврамович набрал в матче 13 очков, сделал пять подборов, четыре передачи и три перехвата. Центровой «Денвера» Никола Йокич по ходу встречи сборной Сербии с командой Германии в матче за бронзовые медали Олимпиады-2024 стал автором трипл-дабла.