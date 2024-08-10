Фото: эмоции Николы Йокича после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр

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Сегодня, 10 августа, завершился матч за третье место мужского баскетбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024. Сборная Сербии играла с командой Германии.

Встреча завершилась со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20) в пользу сербских баскетболистов, которые завоевали бронзовые медали Игр в Париже. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Лидер сербов Никола Йокич эмоционально отпраздновал победу над немцами.

Эмоции Николы Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Йокич помог своей команде победить, сделав в игре трипл-дабл. В активе сербского центрового 19 очков, 12 подборов и 11 передач.

Таким образом, 29-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории баскетбольной Олимпиады, кому за матч удалось оформить трипл-дабл. Достижение Йокича — пятое в истории турнира. Два трипл-дабла на счету американца Леброна Джеймса, который выйдет сегодня в финале Олимпиады с Францией.