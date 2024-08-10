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Фото: эмоции Николы Йокича после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр

Фото: эмоции Николы Йокича после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр
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Сегодня, 10 августа, завершился матч за третье место мужского баскетбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024. Сборная Сербии играла с командой Германии.

Встреча завершилась со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20) в пользу сербских баскетболистов, которые завоевали бронзовые медали Игр в Париже. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Лидер сербов Никола Йокич эмоционально отпраздновал победу над немцами.

Эмоции Николы

Эмоции Николы

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Йокич помог своей команде победить, сделав в игре трипл-дабл. В активе сербского центрового 19 очков, 12 подборов и 11 передач.

Таким образом, 29-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории баскетбольной Олимпиады, кому за матч удалось оформить трипл-дабл. Достижение Йокича — пятое в истории турнира. Два трипл-дабла на счету американца Леброна Джеймса, который выйдет сегодня в финале Олимпиады с Францией.

Единая лига отреагировала:
В Единой лиге поздравили новичка ЦСКА Аврамовича с бронзовой медалью Олимпиады
Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
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Новости. Баскетбол
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