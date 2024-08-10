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Впервые в истории Олимпийских игр сразу два баскетболиста оформили трипл-дабл

Впервые в истории Олимпийских игр сразу два баскетболиста оформили трипл-дабл
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Впервые в истории Олимпийских игр сразу два баскетболиста оформили трипл-дабл по ходу одного турнира. Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Центровой сборной Сербии Никола Йокич оформил в этом матче трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач. Ранее трипл-дабл на Олимпиаде-2024 оформил лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс.

До сегодняшнего дня «10+10+10» оформляли Леброн Джеймс (дважды — в 2012 и 2024 годах), легендарный советский баскетболист Александр Белов на ОИ-1976 и словенский разыгрывающий Лука Дончич на Олимпийских играх — 2020.

Достижение Йокича:
Никола Йокич четвёртым в истории смог оформить трипл-дабл в матче на Олимпиаде
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