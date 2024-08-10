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Кармело Энтони тепло поздравил Богдана Богдановича и Сербию с бронзой ОИ-2024

Кармело Энтони тепло поздравил Богдана Богдановича и Сербию с бронзой ОИ-2024
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Экс-баскетболист НБА, трёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной США, Кармело Энтони тепло поздравил Богдана Богдановича и всю сборную Сербии с завоеванием бронзовых медалей на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Кармело Энтони и Богдан Богданович

Кармело Энтони и Богдан Богданович

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в состоявшемся в четверг, 8 августа, полуфинальном матче с США сербы уступили со счётом 91:95, хотя вели в счёте более 35 минут игрового времени.

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится сегодня, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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