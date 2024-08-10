Кармело Энтони тепло поздравил Богдана Богдановича и Сербию с бронзой ОИ-2024

Экс-баскетболист НБА, трёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной США, Кармело Энтони тепло поздравил Богдана Богдановича и всю сборную Сербии с завоеванием бронзовых медалей на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Кармело Энтони и Богдан Богданович Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в состоявшемся в четверг, 8 августа, полуфинальном матче с США сербы уступили со счётом 91:95, хотя вели в счёте более 35 минут игрового времени.

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится сегодня, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.