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Сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады

Сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады
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Сборная Сербии по баскетболу впервые завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро сербы взяли серебро. До распада Югославии сборная этой страны завоевала одно золото, четыре серебра и одну бронзу.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. Финальный матч состоится сегодня, 10 августа, на «Аккор Арене» (Берси), он начнётся в 22:30 мск.

Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ
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