Сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады

Сборная Сербии по баскетболу впервые завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро сербы взяли серебро. До распада Югославии сборная этой страны завоевала одно золото, четыре серебра и одну бронзу.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. Финальный матч состоится сегодня, 10 августа, на «Аккор Арене» (Берси), он начнётся в 22:30 мск.

Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.