Мицич — о третьем месте на Олимпиаде-2024: медаль сияет как золотая

30-летний сербский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Василие Мицич прокомментировал победу в матче за третье место в рамках Олимпийских игр — 2024.

«Олимпийская медаль — это то, что для меня важнее всего. Я не беспокоюсь о своей статистике, я просто хочу помочь команде, насколько могу. Каждый раз, когда мы играем за сборную, мы отдаём все силы, и это самое большое достижение в моей карьере. Больше нечего сказать об игре против США, но всё происходит не просто так.

Мы многому научились в полуфинальной игре, и это дало нам дополнительную мотивацию. Мы приложили максимум усилий, и эта бронзовая медаль сияет как золото. Каждый в нашей команде внёс свой существенный вклад в успех», — приводит слова Мицича издание Basket News.