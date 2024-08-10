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Мицич — о третьем месте на Олимпиаде-2024: медаль сияет как золотая

Мицич — о третьем месте на Олимпиаде-2024: медаль сияет как золотая
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30-летний сербский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Василие Мицич прокомментировал победу в матче за третье место в рамках Олимпийских игр — 2024.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«Олимпийская медаль — это то, что для меня важнее всего. Я не беспокоюсь о своей статистике, я просто хочу помочь команде, насколько могу. Каждый раз, когда мы играем за сборную, мы отдаём все силы, и это самое большое достижение в моей карьере. Больше нечего сказать об игре против США, но всё происходит не просто так.

Мы многому научились в полуфинальной игре, и это дало нам дополнительную мотивацию. Мы приложили максимум усилий, и эта бронзовая медаль сияет как золото. Каждый в нашей команде внёс свой существенный вклад в успех», — приводит слова Мицича издание Basket News.

Реакция армейцев:
В ЦСКА поздравили Аврамовича, Милутинова, Давидоваца и всех сербов с бронзой на ОИ-2024
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