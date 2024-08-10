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Сербский баскетболист провёл четверть матча за бронзу на ОИ без индивидуальных действий

Сербский баскетболист провёл четверть матча за бронзу на ОИ без индивидуальных действий
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В то время как центровой сборной Сербии Никола Йокич оформлял исторический трипл-дабл, его товарищ по команде Филипп Петрушев отыграл рядом с ним всю четвёртую четверть и не совершил ни одного игрового действия. 24-летний центровой Петрушев не сделал ни бросков, ни передач, ни фолов, вообще ничего.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

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