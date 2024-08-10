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Источник: Александр Секулич покинет «Локомотив-Кубань»

Источник: Александр Секулич покинет «Локомотив-Кубань»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич покинет краснодарский клуб, по сообщениям канала «Перехват».

«Как стало известно, краснодарцы в ближайшее время расстанутся со своим главным тренером Александром Секуличем. Он проработал в «Локо» два сезона, но теперь покинет клуб… По нашей информации, штаб краснодарцев пополнят как минимум два специалиста с опытом работы с российскими молодыми игроками — Андрей Ведищев [президент «Локомотива-Кубань»] не раз отмечал, что именно на молодёжь в клубе делают ставку», — говорится в сообщении телеграм-канала «Перехват».

В своём дебютном сезоне в «Локомотиве» Секулич занял с клубом второе место, обыграв в полуфинале ЦСКА. Серебряные медали стали лучшим достижением клуба за 10 лет.

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