Источник: Александр Секулич покинет «Локомотив-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александр Секулич покинет краснодарский клуб, по сообщениям канала «Перехват».

«Как стало известно, краснодарцы в ближайшее время расстанутся со своим главным тренером Александром Секуличем. Он проработал в «Локо» два сезона, но теперь покинет клуб… По нашей информации, штаб краснодарцев пополнят как минимум два специалиста с опытом работы с российскими молодыми игроками — Андрей Ведищев [президент «Локомотива-Кубань»] не раз отмечал, что именно на молодёжь в клубе делают ставку», — говорится в сообщении телеграм-канала «Перехват».

В своём дебютном сезоне в «Локомотиве» Секулич занял с клубом второе место, обыграв в полуфинале ЦСКА. Серебряные медали стали лучшим достижением клуба за 10 лет.