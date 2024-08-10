Светислав Пешич: и Германия, и Сербия должны были играть в финале

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил после бронзового матча со сборной Германии, что эти две команды должны были сыграть в финале баскетбольного олимпийского турнира.

«Совершенно очевидно, что обе команды, и Сербия, и Германия, заслужили играть в финале. Я никого не провоцирую, но это довольно очевидно», — сказал он после матча.

Отметим, что Пешич критиковал арбитров матча Сербия – США. Германия, в свою очередь, проиграла свой полуфинальный матч сборной Франции, хозяевам Олимпиады-2024.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.