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Светислав Пешич: и Германия, и Сербия должны были играть в финале

Светислав Пешич: и Германия, и Сербия должны были играть в финале
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил после бронзового матча со сборной Германии, что эти две команды должны были сыграть в финале баскетбольного олимпийского турнира.

«Совершенно очевидно, что обе команды, и Сербия, и Германия, заслужили играть в финале. Я никого не провоцирую, но это довольно очевидно», — сказал он после матча.

Отметим, что Пешич критиковал арбитров матча Сербия – США. Германия, в свою очередь, проиграла свой полуфинальный матч сборной Франции, хозяевам Олимпиады-2024.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
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