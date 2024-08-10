Никола Йокич завершил Олимпиаду, лидируя по основным статистическим показателям

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Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич завершил выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже, лидируя по основным статистическим показателям среди всех игроков мужского баскетбольного турнира.

29-летний Йокич лидирует по набранным очкам (113), подборам (64), передачам (52) и перехватам (12, делит лидерство с Францем Вагнером).

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.