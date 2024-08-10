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Никола Йокич завершил Олимпиаду, лидируя по основным статистическим показателям

Никола Йокич завершил Олимпиаду, лидируя по основным статистическим показателям
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Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич завершил выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже, лидируя по основным статистическим показателям среди всех игроков мужского баскетбольного турнира.

29-летний Йокич лидирует по набранным очкам (113), подборам (64), передачам (52) и перехватам (12, делит лидерство с Францем Вагнером).

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов
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Новости. Баскетбол
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