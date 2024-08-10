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Шрёдер — о поражении от сербов в матче за бронзу ОИ: я буду играть за сборную до 40 лет

Шрёдер — о поражении от сербов в матче за бронзу ОИ: я буду играть за сборную до 40 лет
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30-летний немецкий баскетболист, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс», Деннис Шрёдер подвёл итоги матча за третье место с Сербией в рамках Олимпийских игр — 2024, шутливо заявив, что будет выступать за сборную до 40 лет.

«Я сказал тренеру, что буду играть до 40 лет. Не знаю, почему меня об этом спрашивают. Я буду играть до 40 лет. Это моя цель (обращается к тренеру команды Херберту). Будущее Германии светлое. U18 выигрывает чемпионат Европы. У нас много людей в команде U20. Тристан Да Силва, Айзея Хартенштайн… У нас ещё много молодых ребят, которые могут играть. Но, надеюсь, мои ребята в раздевалке всё же решат вернуться и сыграть в дальнейших турнирах. Надеюсь, если я буду играть до 40, они смогут играть до 36-37 и мы сделаем нашу историю особенной», — приводит слова Шрёдера издание Basket News.

Денннис набрал 13 очков в матче с Сербией, а также четыре подбора, шесть передач и шесть потерь.

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10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов
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