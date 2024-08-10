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Янг назвал игрока сборной США, который спас команду от разгрома в матче с Сербией

Янг назвал игрока сборной США, который спас команду от разгрома в матче с Сербией
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг и лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж во время подкаста второго высказались по поводу полуфинального матча Олимпиады-2024 по баскетболу между сборными США и Сербии.

Пол Джордж. Леброн Джеймс, безусловно, стал ключевым игроком в тот момент. Он взял инициативу в свои руки и фактически сказал: «Эту игру мы не проиграем».

Трей Янг. Стефен Карри буквально спас свою команду от разгрома, набрав 17 очков в первой четверти, иначе отставание могло бы стать просто непреодолимым — более 20 очков.

Напомним, в том матче победу одержала американская сборная. Примечательно, что на протяжении более 35 минут лидировали сербы. На последних минутах команда Стива Керра сравняла счёт встречи, а затем вышла вперёд и одержала по итогам победу — 95:91.

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