Херберт — о последних двух поражениях немцев на ОИ: нам надрали задницу

65-летний канадский тренер сборной Германии Гордон Херберт подвёл итоги поражения немцев от сборной Франции в полуфинале Олимпийских игр — 2024 и команды Сербии в матче за третье место.

«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Всё закончилось не так, как мы хотели. Но эти ребята отдавали своё сердце и душу на протяжении трёх лет. Эти игроки… Это была семья. Поздравляю Сербию. Извини, Франция, но это лучшая команда [Сербия], с которой мы играли на Олимпийских играх.

Однако французы нам надрали задницу в полуфинале. Я сказал игрокам, что разочарован тем, что мог бы придумать тактику лучше, чтобы помочь нам победить. Но это игра, которая, я думаю, какое-то время будет висеть в наших головах. Однако мы должны помнить, какого успеха команда добилась за три года. Сегодня мы играли против великой баскетбольной команды. Мы отдали всё, что у нас было», — приводит слова Херберта издание Basket News.