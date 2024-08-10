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Херберт — о последних двух поражениях немцев на ОИ: нам надрали задницу

Херберт — о последних двух поражениях немцев на ОИ: нам надрали задницу
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65-летний канадский тренер сборной Германии Гордон Херберт подвёл итоги поражения немцев от сборной Франции в полуфинале Олимпийских игр — 2024 и команды Сербии в матче за третье место.

«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Всё закончилось не так, как мы хотели. Но эти ребята отдавали своё сердце и душу на протяжении трёх лет. Эти игроки… Это была семья. Поздравляю Сербию. Извини, Франция, но это лучшая команда [Сербия], с которой мы играли на Олимпийских играх.

Однако французы нам надрали задницу в полуфинале. Я сказал игрокам, что разочарован тем, что мог бы придумать тактику лучше, чтобы помочь нам победить. Но это игра, которая, я думаю, какое-то время будет висеть в наших головах. Однако мы должны помнить, какого успеха команда добилась за три года. Сегодня мы играли против великой баскетбольной команды. Мы отдали всё, что у нас было», — приводит слова Херберта издание Basket News.

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10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов
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