Видео: сборная Сербии бурно празднует в автобусе бронзу Олимпиады-2024

Сборная Сербии бурно празднует в автобусе завоевание бронзовых медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. На видео, снятом кем-то из персонала национальной команды, видно, как счастливые баскетболисты буквально раскачивают огромный автобус и распевают песни.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси), он начнётся в 22:30 мск.