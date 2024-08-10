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Деннис Шрёдер произнёс трогательную речь в адрес Гордона Херберта

Деннис Шрёдер произнёс трогательную речь в адрес Гордона Херберта
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» и сборной Германии Деннис Шрёдер произнёс трогательную речь, обращённую к главному тренеру немецкой команды Гордону Херберту, который собирается уйти в отставку после Олимпиады в Париже.

«Мы убиты горем. Прежде всего мы должны поблагодарить тренера за всё, что он сделал для немецкой федерации и национальной команды. Он привнёс культуру, радость и атмосферу, которые царили в нашей раздевалке. Он создал это, начав всё это три года назад.

За три года у нас две медали. Конечно, мы хотели завоевать третью. Но мы и так сделали то, чего никто раньше не делал, спасибо за это нашему тренеру. Сейчас все огорчены, но мы смотрим вперёд.

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Всё закончилось не так, как мы хотели. Но эти парни отдавали своё сердце и душу на протяжении трёх лет. Эти игроки… Это была семья. Поздравления Сербии. Извините, Франция, но это лучшая команда, с которой мы играли на Олимпиаде», — сказал Шрёдер на пресс-конференции после матча.

Пока Шрёдер говорил, тронутый искренними словами своего игрока Гордон Херберт еле сдерживал слёзы.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов
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