Деннис Шрёдер произнёс трогательную речь в адрес Гордона Херберта

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» и сборной Германии Деннис Шрёдер произнёс трогательную речь, обращённую к главному тренеру немецкой команды Гордону Херберту, который собирается уйти в отставку после Олимпиады в Париже.

«Мы убиты горем. Прежде всего мы должны поблагодарить тренера за всё, что он сделал для немецкой федерации и национальной команды. Он привнёс культуру, радость и атмосферу, которые царили в нашей раздевалке. Он создал это, начав всё это три года назад.

За три года у нас две медали. Конечно, мы хотели завоевать третью. Но мы и так сделали то, чего никто раньше не делал, спасибо за это нашему тренеру. Сейчас все огорчены, но мы смотрим вперёд.

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Всё закончилось не так, как мы хотели. Но эти парни отдавали своё сердце и душу на протяжении трёх лет. Эти игроки… Это была семья. Поздравления Сербии. Извините, Франция, но это лучшая команда, с которой мы играли на Олимпиаде», — сказал Шрёдер на пресс-конференции после матча.

Пока Шрёдер говорил, тронутый искренними словами своего игрока Гордон Херберт еле сдерживал слёзы.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20).