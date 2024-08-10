Богданович назвал сборную Сербии на Олимпиаде одной из лучших команд в истории

31-летний сербский баскетболист, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хокс» на позиции атакующего защитника, Богдан Богданович назвал сборную Сербии на Олимпийских играх — 2024 одной из лучших команд в истории.

«Я благодарен быть частью этого великолепного состава, потому что мы — одна из лучших команд в истории международного баскетбола», — приводит слова Богдановича издание Basket News.

В матче с Германией Богданович набрал 16 очков (три попадания из-за трёхочковой линии), два подбора, три передачи и один перехват.

Лидер сербской команды Никола Йокич стал автором трипл-дабла. Йокич в ходе встречи набрал 19 очков, совершил 12 подборов и сделал 11 передач. Он стал четвёртым игроком в истории Олимпийских игр, оформивших трипл-дабл.