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Богданович назвал сборную Сербии на Олимпиаде одной из лучших команд в истории

Богданович назвал сборную Сербии на Олимпиаде одной из лучших команд в истории
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31-летний сербский баскетболист, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хокс» на позиции атакующего защитника, Богдан Богданович назвал сборную Сербии на Олимпийских играх — 2024 одной из лучших команд в истории.

«Я благодарен быть частью этого великолепного состава, потому что мы — одна из лучших команд в истории международного баскетбола», — приводит слова Богдановича издание Basket News.

В матче с Германией Богданович набрал 16 очков (три попадания из-за трёхочковой линии), два подбора, три передачи и один перехват.

Лидер сербской команды Никола Йокич стал автором трипл-дабла. Йокич в ходе встречи набрал 19 очков, совершил 12 подборов и сделал 11 передач. Он стал четвёртым игроком в истории Олимпийских игр, оформивших трипл-дабл.

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10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов
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