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Франция — США, баскетбол: прямая трансляция финала Олимпиады-2024

Франция — США, баскетбол: прямая трансляция финала Олимпиады-2024
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Сегодня, 10 августа, на стадионе «Аккор Арена» (Берси) в 22:30 по московскому времени начнётся финальный матч Олимпийских игр по баскетболу между национальными командами США и Франции.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Перерыв
41 : 49
США
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Предыдущий матч американская сборная провела с национальной командой Сербии. Встреча закончилась со счётом 95:91 в пользу представителей США. Национальная команда Франции, в свою очередь, в полуфинальном матче в упорной борьбе победила сборную Германии со счётом 73:69.

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.

Баскетбол - Олимпиада. Календарь
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