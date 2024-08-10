Игрок сборной Сербии Филип Петрушев обозначил цель команды на чемпионат Европы — 2025

24-летний центровой национальной команды Сербии Филип Петрушев обозначил цель команды на чемпионат Европы — 2025 по баскетболу.

«Золото, 100%», — приводит слова Филипа Петрушева журналист издания Eurohoops Арис Баркас на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила национальную команду Германии со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.