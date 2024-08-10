Йокич пожал руку тренеру сборной Германии сразу после окончания матча за бронзу на ОИ-2024

Лидер национальной команды Сербии Никола Йокич после завершения матча со сборной Германии за бронзу на летних Олимпийских играх подошёл к тренеру немцев Гордону Уолтеру Херберту и пожал ему руку, а также всему тренерскому штабу в знак уважения до того, как начать праздновать победу с соотечественниками.

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в аккаунте Clutch Points в социальной сети X (ранее Twitter)

Фото: Скриншот из видео, опубликованного в аккаунте Clutch Points в социальной сети X (ранее Twitter)

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.