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Андреас Пистиолис: Сербия сегодня сыграла солидно. Им удалось диктовать ход встречи

Андреас Пистиолис: Сербия сегодня сыграла солидно. Им удалось диктовать ход встречи
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Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу сборной Сербии в матче за третье место на летних Олимпийских играх в Париже с национальной командой Германии (93:83).

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов

«Сербия сегодня сыграла солидно, как и на протяжении всего турнира. Они честно выиграли бронзовую медаль и, возможно, заслужили даже большего. Сегодня им удалось диктовать ход встречи. Они были лучше физически готовы, действовали жёстко и более сфокусировано. Им удалось блокировать игру соперника и в то же время навязать свой тип игры в нападении. Алекса [Аврамович] был силён на обеих половинах площадки на протяжении всей Олимпиады, он нашёл много способов внести свой вклад в действия команды в каждой игре», — приводит слова Пистиолиса «Матч ТВ».

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