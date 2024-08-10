Андреас Пистиолис: Сербия сегодня сыграла солидно. Им удалось диктовать ход встречи

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу сборной Сербии в матче за третье место на летних Олимпийских играх в Париже с национальной командой Германии (93:83).

«Сербия сегодня сыграла солидно, как и на протяжении всего турнира. Они честно выиграли бронзовую медаль и, возможно, заслужили даже большего. Сегодня им удалось диктовать ход встречи. Они были лучше физически готовы, действовали жёстко и более сфокусировано. Им удалось блокировать игру соперника и в то же время навязать свой тип игры в нападении. Алекса [Аврамович] был силён на обеих половинах площадки на протяжении всей Олимпиады, он нашёл много способов внести свой вклад в действия команды в каждой игре», — приводит слова Пистиолиса «Матч ТВ».