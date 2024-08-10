Евгений Гомельский заявил, что судьи помогли сборной США победить Сербию в 1/2 финала ОИ

Заслуженный тренер СССР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский считает, что судьи помогли сборной США по баскетболу выйти в финал летних Олимпийских игр в Париже.

«Последние матчи на Олимпиаде были напряжённые. Матч США — Сербия мало кого оставил равнодушным. Американцы три четверти были сонными и проснулись только в четвёртой. Но хочу сказать, победили они, на мой взгляд, не без помощи арбитров. Судьи были не до конца объективны в конце и не справились с давлением миллионеров. В финале, думаю, борьбы не будет. Французы уже достигли максимум, чего желали, финал на домашней Олимпиаде — это уже успех», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Полуфинальный матч США — Сербия состоялся в четверг, 8 августа. Встреча завершилась со счётом 95:91 в пользу американцев.