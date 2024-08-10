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Евгений Гомельский заявил, что судьи помогли сборной США победить Сербию в 1/2 финала ОИ

Евгений Гомельский заявил, что судьи помогли сборной США победить Сербию в 1/2 финала ОИ
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Заслуженный тренер СССР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский считает, что судьи помогли сборной США по баскетболу выйти в финал летних Олимпийских игр в Париже.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«Последние матчи на Олимпиаде были напряжённые. Матч США — Сербия мало кого оставил равнодушным. Американцы три четверти были сонными и проснулись только в четвёртой. Но хочу сказать, победили они, на мой взгляд, не без помощи арбитров. Судьи были не до конца объективны в конце и не справились с давлением миллионеров. В финале, думаю, борьбы не будет. Французы уже достигли максимум, чего желали, финал на домашней Олимпиаде — это уже успех», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Полуфинальный матч США — Сербия состоялся в четверг, 8 августа. Встреча завершилась со счётом 95:91 в пользу американцев.

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