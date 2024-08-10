Евгений Гомельский удивился показу балета «Лебединое озеро» на Олимпийских играх в Париже

Заслуженный тренер СССР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский высказался о показе балета «Лебединое озеро» в перерыве матча 1/2 финала баскетбольного турнира на Олимпиаде США — Сербия.

«Видел, что показывали кусочек «Лебединого озера». Честно — удивлён, что показали балет Чайковского на этой Олимпиаде. Что ж, хоть какое-то присутствие России было на баскетболе, и хорошо, что зрители восприняли это нормально», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Сборная США победила сербскую национальную команду со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Джеймс набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 результативных передач, став автором второго трипл-дабла в истории Олимпиад. Ранее такое никому не удавалось.