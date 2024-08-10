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Евгений Гомельский удивился показу балета «Лебединое озеро» на Олимпийских играх в Париже

Евгений Гомельский удивился показу балета «Лебединое озеро» на Олимпийских играх в Париже
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Заслуженный тренер СССР, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский высказался о показе балета «Лебединое озеро» в перерыве матча 1/2 финала баскетбольного турнира на Олимпиаде США — Сербия.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«Видел, что показывали кусочек «Лебединого озера». Честно — удивлён, что показали балет Чайковского на этой Олимпиаде. Что ж, хоть какое-то присутствие России было на баскетболе, и хорошо, что зрители восприняли это нормально», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Сборная США победила сербскую национальную команду со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Джеймс набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 результативных передач, став автором второго трипл-дабла в истории Олимпиад. Ранее такое никому не удавалось.

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В перерыве матча США — Сербия показали «Лебединое озеро»
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