Владелица «Лейкерс» Басс впервые высказалась о выборе Бронни Джеймса на драфте НБА — 2024

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс впервые прокомментировала выбор атакующего защитника Бронни Джеймса на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 55-м номером во втором раунде.

«Бронни уже является одним из самых трудолюбивых игроков в команде. Сейчас он выступал в Летней лиге. Кроме того, мы в некотором смысле родственные души, поскольку и Бронни, и я учились в Южно-Калифорнийском Университете.

У меня есть вера в то, что он будет усердно работать и внесёт значительный вклад в команду в этом сезоне. Леброн просто в восторге от возможности выступать в одной команде со своим сыном.

И, как мне кажется, людям понравится наблюдать за их совместной игрой на площадке», — приводит слова Джини Басс издание Sports Illustrated.