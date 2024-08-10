Джоэл Эмбиид рассказал, что сделает, когда французские фанаты вновь будут его освистывать

Центровой «Филадельфии Сиксерс» и национальной команды США камерунского происхождения Джоэл Эмбиид рассказал, что собирается сделать, когда французские болельщики вновь начнут его освистывать во время игры США — Франция.

«Они собираются освистать меня… Я собираюсь ответить им и сказать, чтобы они заткнулись», — приводит слова Эмбиида портал Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 10 августа, состоится финальный матч мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого сыграют сборные Франции и США. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.