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Джоэл Эмбиид рассказал, что сделает, когда французские фанаты вновь будут его освистывать

Джоэл Эмбиид рассказал, что сделает, когда французские фанаты вновь будут его освистывать
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» и национальной команды США камерунского происхождения Джоэл Эмбиид рассказал, что собирается сделать, когда французские болельщики вновь начнут его освистывать во время игры США — Франция.

«Они собираются освистать меня… Я собираюсь ответить им и сказать, чтобы они заткнулись», — приводит слова Эмбиида портал Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 10 августа, состоится финальный матч мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого сыграют сборные Франции и США. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.

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