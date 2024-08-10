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Кендрик Перкинс ответил, представляет ли Вембаньяма угрозу сборной США в финале ОИ-2024

Кендрик Перкинс ответил, представляет ли Вембаньяма угрозу сборной США в финале ОИ-2024
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс не считает, что лидер сборной Франции Виктор Вембаньяма представляет угрозу сборной США в финальной игре на летних Олимпийских играх в Париже.

«Я совсем не беспокоюсь о Викторе Вембаньяме. У него были свои взлёты и падения, но если посмотреть на бигменов в нашей команде, то вы увидите Энтони Дэвиса, Бэма Адебайо и Джоэла Эмбиида, которые отлично справятся с его нейтрализацией.

В конце концов, сборная США слишком талантлива во многих аспектах, чтобы беспокоиться лишь об одном человеке», — приводит слова Перкинса портал The Sports Rush.

Сегодня, 10 августа, состоится финальный матч мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого сыграют сборные Франции и США. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени.

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