Александр Секулич покинул пост главного тренера «Локомотива-Кубань»

Словенец Александр Секулич покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань». Об этом сообщила пресс-служба краснодарской команды.

«Локомотив-Кубань» и Александр Секулич договорились о расторжении контракта», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, Александр Секулич возглавил «Локомотив-Кубань» в июле 2022 года. Под его руководством в сезоне-2022/2023 команда завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ. В розыгрыше сезона-2023/2024 краснодарский клуб занял четвёртое место, уступив в серии за бронзу петербургской команде «Зенит».

46-летний Секулич также работал главным тренером в таких командах, как «Крка», «Словения», «Нимбурк» и прочие. Является чемпионом Словении (2012) и Чехии (2022) в качестве тренера.