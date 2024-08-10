Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев стал главным тренером клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Уверен в этом решении и точно знаю, что нужно команде для прогресса и побед!» — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локо».

Ранее пост главного тренера краснодарского клуба занимал словенский специалист Александр Секулич. Он пришёл в команду в 2022 году.

Под его руководством в сезоне-2022/2023 команда завоевала серебряные медали чемпионата Единой лиги ВТБ. В розыгрыше сезона-2023/2024 краснодарский клуб занял четвёртое место, уступив в серии за третье место санкт-петербургскому «Зениту».

С 1990 по 2003 года Андрей Ведищев играл на профессиональном уровне на позиции атакующего защитника за такие клубы, как московский «Спартак», «Автодор» и ряд других команд. Пост президента «Локомотива-Кубань» Ведищев занял в 2003 году.