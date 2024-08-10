Аренас назвал причину, из-за которой сборная Франции уступит команде США в финале ОИ-2024

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас назвал причину, из-за которой сборная Франции уступит национальной команде США в финале Олимпийских игр в Париже.

«У команды [сборной Франции] явно не хватает изобретательности в атаке. Без системы пик-энд-ролл и защитников, способных выдержать давление, они вынуждены полагаться на индивидуальные способности Вемби.

Но когда он не может найти пространства для манёвра, у команды нет другого игрока, который мог бы взять на себя ответственность за результативность.

Им не хватает такого мастера, как Йокич, который может диктовать темп игры и находить открытых партнёров, создавая сложности для соперников», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.