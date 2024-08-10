Аналитик высоко оценил вклад Стива Керра в выступлениях сборной США на ОИ-2024

Аналитик и журналист ESPN Брайан Уиндхорст высказался о вкладе главного тренера сборной США Стива Керра в выступления команды на летних Олимпийских играх в Париже.

«Если вы посмотрите на состав нашей команды и на сыгранные матчи, то увидите 10 баскетболистов в ротации, которые играют 16-22 минуты в среднем. Это показывает, что Стив Керр использует глубину состава. Идея с ротацией позволила США побеждать с разницей в 24 очка в первых четырёх матчах.

В прошлой игре именно второй состав принёс победу над Сербией. Им удалось сделать это, поскольку они играли в международный баскетбол уровня ФИБА. Парни использовали мощную физическую защиту и прессинг на всей площадке.

Этому Керр обучил их в течение последнего месяца. Они следовали плану и придерживались отработок, которые делали на тренировках. Поэтому победа осталась за ними. В НБА эти парни не могли так играть в обороне, но Стив Керр и тренерский штаб подготовили их к этому», — сказал эксперт ESPN.