Франция — США, баскетбол: составы команд на финал Олимпиады-2024

Сегодня, 10 августа, на летних Олимпийских играх в Париже пройдёт финальный матч баскетбольного турнира, в котором встретятся национальные команды США и Франции. Игра начнётся в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд.

Сборная Франции: Франк Нтиликина, Николя Батюм, Эндрю Альбиси, Гершон Ябуселе, Изайя Кординье, Эван Фурнье, Нандо Де Коло, Матиас Лессор, Руди Гобер, Виктор Вембаньяма, Маттье Стразель, Билаль Кулибали.

Сборная США: Стефен Карри, Энтони Эдвардс, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Деррик Уайт, Тайриз Халибёртон, Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид, Джру Холидэй, Эдрис Адебайо, Энтони Дэвис, Девин Букер.

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.