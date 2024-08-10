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Франция — США, баскетбол: составы команд на финал Олимпиады-2024

Франция — США, баскетбол: составы команд на финал Олимпиады-2024
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Сегодня, 10 августа, на летних Олимпийских играх в Париже пройдёт финальный матч баскетбольного турнира, в котором встретятся национальные команды США и Франции. Игра начнётся в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
2-я четверть
39 : 49
США
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Сборная Франции: Франк Нтиликина, Николя Батюм, Эндрю Альбиси, Гершон Ябуселе, Изайя Кординье, Эван Фурнье, Нандо Де Коло, Матиас Лессор, Руди Гобер, Виктор Вембаньяма, Маттье Стразель, Билаль Кулибали.

Сборная США: Стефен Карри, Энтони Эдвардс, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Деррик Уайт, Тайриз Халибёртон, Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид, Джру Холидэй, Эдрис Адебайо, Энтони Дэвис, Девин Букер.

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.

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