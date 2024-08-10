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Франция — США: американцы выигрывают после первой четверти в матче за золото ОИ-2024

Франция — США: американцы выигрывают после первой четверти в матче за золото ОИ-2024
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В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за первое место мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх, в котором встречаются сборные Франции и США. После первого игрового отрезка ведут американские баскетболисты — 20:15.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
2-я четверть
39 : 49
США
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Лучшим по результативности в составе американцев в первой четверти стал Девин Букер, набравший семь очков. В составе французов наиболее результативным стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, набравший за первый отрезок семь очков.

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

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