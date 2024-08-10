Франция — США: американцы лидируют после первой половины в матче за золото ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за первое место мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх, в котором встречаются сборные Франции и США. После первой половины игры в счёте по-прежнему ведут американские баскетболисты — 49:41.

Девин Букер по-прежнему является наиболее результативным игроком сборной и к концу второй четверти. На его счету 13 очков. У Леброна Джеймса – семь очков. В составе французской сборной лучшим по результативности по итогу второй четверти стал форвард Гершон Ябуселе. Он набрал 15 очков.

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.