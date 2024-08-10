Девин Букер толкнул Нандо Де Коло во второй четверти матча финала ОИ-2024 США — Франция

Баскетболист национальной команды США Девин Букер толкнул атакующего защитника сборной Франции Нандо Де Коло во второй четверти финального матча на Олимпийских играх в Париже. Вскоре после этого у Букера завязалась словесная перепалка с форвардом сборной Франции Гершоном Ябуселе.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

По итогу первых двух четвертей наиболее результативным игроком в американской национальной команде стал атакующий защитник Девин Букер. В ходе первой половины матча ему удалось набрать 13 очков, сделать два подбора и две передачи.

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.