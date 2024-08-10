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Игрок сборной Франции исполнил эффектный данк с сопротивлением Леброна Джеймса

Игрок сборной Франции исполнил эффектный данк с сопротивлением Леброна Джеймса
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В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за первое место мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх, в котором встречаются сборные Франции и США. На момент написания новости счёт на табло — 49:41 в пользу американской сборной.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Тяжёлый форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Гершон Ябуселе в концовке второй четверти стал автором эффектного момента, поставив сверху с сопротивлением лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброна Джеймса. По итогам эпизода Ябуселе также исполнил штрафной бросок из-за нарушения правил со стороны Джеймса.

ВИДЕО

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

Следить за матчем:
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