Игрок сборной Франции исполнил эффектный данк с сопротивлением Леброна Джеймса

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за первое место мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх, в котором встречаются сборные Франции и США. На момент написания новости счёт на табло — 49:41 в пользу американской сборной.

Тяжёлый форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Гершон Ябуселе в концовке второй четверти стал автором эффектного момента, поставив сверху с сопротивлением лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброна Джеймса. По итогам эпизода Ябуселе также исполнил штрафной бросок из-за нарушения правил со стороны Джеймса.

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Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.