Фото: Леброн Джеймс отдал эффектную передачу в финале ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за первое место мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх, в котором встречаются сборные Франции и США. На момент написания новости счёт на табло — 61:47 в пользу американской сборной.

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс в середине первой четверти стал автором эффектной передачи своему товарищу по команде Девину Букеру между двумя игроками Франции. По итогам эпизода Девин совершил успешный бросок.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.