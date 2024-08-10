Франция — США: американцы впереди после трёх четвертей в матче за золото на ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч за первое место мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх, в котором встречаются сборные Франции и США. После трёх игровых отрезков ведут американские баскетболисты — 72:66.

В составе США наиболее результативным игроком является Девин Букер. У него на счету 13 очков. Лучшим по результативности в составе французской национальной команды по итогу трёх игровых отрезков стал бигмен Виктор Вембаньяма. На данный момент ему удалось набрать 20 очков.

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.