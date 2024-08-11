Сборная США по баскетболу победила команду Франции в матче за золото на Олимпиаде в Париже

Завершился финальный матч мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Париже (Франция), в котором встречались сборные Франции и США. Национальная команда США одержала победу со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Наиболее результативным игроком американской сборной стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. За время встречи Виктор набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также две передачи.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.