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Сборная США по баскетболу победила команду Франции в матче за золото на Олимпиаде в Париже

Сборная США по баскетболу победила команду Франции в матче за золото на Олимпиаде в Париже
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Завершился финальный матч мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Париже (Франция), в котором встречались сборные Франции и США. Национальная команда США одержала победу со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Наиболее результативным игроком американской сборной стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. За время встречи Виктор набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также две передачи.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Как проходил матч:
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