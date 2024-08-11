Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн обошёл Кириленко и стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпиаде

Леброн обошёл Кириленко и стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и национальной команды США Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

В ходе финальной игры с французской сборной на летних Олимпийских играх Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата. Это новый рекорд в данном показателе.

Ранее это достижение было закреплено за российским баскетболистом Андреем Кириленко. В ходе выступлений на Олимпийских играх россиянин совершил 43 перехвата.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Сейчас смотрят:
Фото: Леброн Джеймс отдал эффектную передачу в финале ОИ-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android