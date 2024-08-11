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Леброн обошёл Кириленко и стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпиаде

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и национальной команды США Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх.

В ходе финальной игры с французской сборной на летних Олимпийских играх Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата. Это новый рекорд в данном показателе.

Ранее это достижение было закреплено за российским баскетболистом Андреем Кириленко. В ходе выступлений на Олимпийских играх россиянин совершил 43 перехвата.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.