Виктор Вембаньяма прослезился после поражения от США в финале Олимпиады в Париже

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма прослезился после поражения от США в финальном матче на летних Олимпийских играх в Париже. Встреча завершилась со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21) в пользу американских атлетов.

Фото: Кадр из трансляции

Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком национальной команды Франции в матче со сборной США. За время встречи он набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также отдал две передачи и совершил один перехват.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.