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Дюрант — стал 1-м мужчиной, который выиграл 4 золотые медали в командном виде спорта на ОИ

Дюрант — стал 1-м мужчиной, который выиграл 4 золотые медали в командном виде спорта на ОИ
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Лидер «Финикс Санз» и член национальной команды США по баскетболу Кевин Дюрант стал первым в истории атлетом-мужчиной, который выиграл четыре золотые медали в командном виде спорта в рамках выступлений на Олимпийских играх.

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