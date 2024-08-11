Дюрант — стал 1-м мужчиной, который выиграл 4 золотые медали в командном виде спорта на ОИ

Лидер «Финикс Санз» и член национальной команды США по баскетболу Кевин Дюрант стал первым в истории атлетом-мужчиной, который выиграл четыре золотые медали в командном виде спорта в рамках выступлений на Олимпийских играх.