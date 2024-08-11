Керр — о выступлении Карри в финале ОИ: ему нравится входить в историю

Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр отметил выступление звезды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, ставшего лучшим игроком финального матча с командой Франции (98:87), который завершился в ночь с 10 на 11 августа в Париже.

«Это то, что делает Стеф. Ему нравится входить в историю», — сказал Керр.

Отметим, что для 36-летнего Карри золотая олимпийская медаль в Париже стала первой в карьере. Карри провёл на площадке 29 минут и 37 секунд, сумев набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.