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Керр — о выступлении Карри в финале ОИ: ему нравится входить в историю

Керр — о выступлении Карри в финале ОИ: ему нравится входить в историю
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Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр отметил выступление звезды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, ставшего лучшим игроком финального матча с командой Франции (98:87), который завершился в ночь с 10 на 11 августа в Париже.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Это то, что делает Стеф. Ему нравится входить в историю», — сказал Керр.

Отметим, что для 36-летнего Карри золотая олимпийская медаль в Париже стала первой в карьере. Карри провёл на площадке 29 минут и 37 секунд, сумев набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

Как проходил матч:
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