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Стефен Карри ни разу не проигрывал матчи за сборную США по баскетболу

Стефен Карри ни разу не проигрывал матчи за сборную США по баскетболу
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» и член национальной команды США Стефен Карри не потерпел ни одного поражения в матчах в составе своей национальной команды.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

Всего на счету Карри в составе американцев 29 матчей, в которых его команда одержала все 29 побед. Ранее стало известно, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать восемь трёхочковых в двух играх подряд.

Отметим, в финальном матче со сборной Франции Карри стал самым результативным игроком в составе команды США. В ходе игры Карри удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Достижение Карри:
Карри — первый баскетболист в истории ОИ по реализованным трёхочковым в двух играх подряд

Фавориты Олимпиады в Париже:

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