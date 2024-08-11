Стефен Карри ни разу не проигрывал матчи за сборную США по баскетболу

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» и член национальной команды США Стефен Карри не потерпел ни одного поражения в матчах в составе своей национальной команды.

Всего на счету Карри в составе американцев 29 матчей, в которых его команда одержала все 29 побед. Ранее стало известно, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать восемь трёхочковых в двух играх подряд.

Отметим, в финальном матче со сборной Франции Карри стал самым результативным игроком в составе команды США. В ходе игры Карри удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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