Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Лучшим игроком был признан лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата.

Это новый рекорд в данном показателе. Ранее это достижение было закреплено за российским баскетболистом Андреем Кириленко (43). Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3