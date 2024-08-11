Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу

Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу
Аудио-версия:
Комментарии

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Лучшим игроком был признан лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата.

Это новый рекорд в данном показателе. Ранее это достижение было закреплено за российским баскетболистом Андреем Кириленко (43). Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Как проходил матч:
«Дрим-тим» снова с золотом! Леброн, Карри и Дюрант провели свой «Последний танец»
«Дрим-тим» снова с золотом! Леброн, Карри и Дюрант провели свой «Последний танец»

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android