Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: церемония награждения медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу

Фото: церемония награждения медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился финальный матч мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Париже (Франция), в котором встречались сборные Франции и США. Национальная команда США одержала победу со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

После финальной встречи прошла церемония награждения триумфаторов и медалистов турнира. «Чемпионат» предлагает посмотреть фотографии с церемонии вручения медалей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Наиболее результативным игроком американской сборной стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. За время встречи Виктор набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также две передачи.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Сейчас читают:
Леброн, Карри и Дюрант сделали это! США в пятый раз подряд стали олимпийскими чемпионами Леброн, Карри и Дюрант сделали это! США в пятый раз подряд стали олимпийскими чемпионами
«Дрим-тим» снова с золотом! Леброн, Карри и Дюрант провели свой «Последний танец» «Дрим-тим» снова с золотом! Леброн, Карри и Дюрант провели свой «Последний танец»

Стефен Карри показал, что не умеет делать с баскетбольным мячом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android