Тренер сборной Франции высказался о поражении в матче с США в финале домашней Олимпиады

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле прокомментировал поражение команды в финальном матче Олимпиады в Париже с национальной командой США. Встреча завершилась победой американцев со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

«У нас была мечта выиграть золотую медаль, но я очень горжусь этой командой. Величайший момент в моей карьере. Мы также вышли в финал в Токио, но здесь, в Париже, это было потрясающе», — приводит слова Колле Basket news.

Ранее сообщалось, что лёгкий форвард национальной команды США Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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