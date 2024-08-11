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Стало известно имя лучшего молодого игрока Олимпийского турнира по баскетболу

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала восходящую звезду летних Олимпийских игр по баскетболу. Лучшим молодым игроком был признан центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Самым результативным игроком национальной команды Франции в финале стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

За время встречи Виктор набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также две передачи. Отметим, лучшим игроком турнира был признан лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Французский баскетболист Вембаньяма на показе Louis Vuitton: