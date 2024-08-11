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Стало известно имя лучшего молодого игрока Олимпийского турнира по баскетболу

Стало известно имя лучшего молодого игрока Олимпийского турнира по баскетболу
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ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала восходящую звезду летних Олимпийских игр по баскетболу. Лучшим молодым игроком был признан центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Самым результативным игроком национальной команды Франции в финале стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

За время встречи Виктор набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также две передачи. Отметим, лучшим игроком турнира был признан лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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Французский баскетболист Вембаньяма на показе Louis Vuitton:

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