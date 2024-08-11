Названа символическая сборная лучших игроков баскетбольного турнира Олимпиады-2024

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ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. По итогам турнира ассоциация объявила состав из лучших игроков Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Напомним, в финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

В символическую сборную турнира вошли: лёгкий форвард Леброн Джеймс (США), разыгрывающие Стефен Карри (США) и Деннис Шрёдер (Германия), центровой Виктор Вембаньяма (Франция) и форвард Никола Йокич (Сербия).

Отметим, лучшим игроком турнира был признан лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Лучшим молодым игроком назвали центрового «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктора Вембаньяму.

Французский баскетболист Вембаньяма на показе Louis Vuitton: