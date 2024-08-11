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Названа символическая сборная лучших игроков баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Названа символическая сборная лучших игроков баскетбольного турнира Олимпиады-2024
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ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. По итогам турнира ассоциация объявила состав из лучших игроков Олимпиады-2024 в Париже (Франция). Напомним, в финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В символическую сборную турнира вошли: лёгкий форвард Леброн Джеймс (США), разыгрывающие Стефен Карри (США) и Деннис Шрёдер (Германия), центровой Виктор Вембаньяма (Франция) и форвард Никола Йокич (Сербия).

Отметим, лучшим игроком турнира был признан лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Лучшим молодым игроком назвали центрового «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктора Вембаньяму.

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