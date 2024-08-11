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Леброн Джеймс оценил свои шансы выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Леброн Джеймс оценил свои шансы выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
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Лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс допустил, что Олимпийские игры в Париже стали последними в его карьере.

«Это мир баскетбола. Все любят эту игру. Мы просто надеемся, что продолжим вдохновлять людей по всему миру и переживать такие замечательные моменты, как этот.

Нет, я не представляю себя играющим на Олимпийских играх Лос-Анджелесе. Но я также не мог представить себя играющим в Париже Через четыре года, нет, я не представляю себя», — приводит слова Леброна Basket news.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Также он стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх (44).

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