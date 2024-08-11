Главный тренер сборной США прокомментировал победу команды на Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной США Стив Керр прокомментировал победу команды в финале Олимпиады в Париже. В решающем матче турнира американцы обыграли сборной Франции со счётом 98:87.

«Я просто благодарен за возможность тренировать этих ребят и быть частью Олимпиады. Какой потрясающий опыт.… Это был потрясающий опыт, прекрасный опыт. Очень повезло тренировать этих ребят. Так здорово снова тренировать Кевина. И мне очень повезло тренировать Стефена в течение последнего десятилетия. У нас была действительно замечательная группа ребят. Они все были очень преданы победе и друг другу, и они не позволили ничему встать на пути к золотой медали», — приводит слова Керра официальный сайт Международной ассоциации баскетбола.

Наиболее результативным игроком американской сборной стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

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