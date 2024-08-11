Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер сборной США прокомментировал победу команды на Олимпиаде в Париже

Главный тренер сборной США прокомментировал победу команды на Олимпиаде в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной США Стив Керр прокомментировал победу команды в финале Олимпиады в Париже. В решающем матче турнира американцы обыграли сборной Франции со счётом 98:87.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Я просто благодарен за возможность тренировать этих ребят и быть частью Олимпиады. Какой потрясающий опыт.… Это был потрясающий опыт, прекрасный опыт. Очень повезло тренировать этих ребят. Так здорово снова тренировать Кевина. И мне очень повезло тренировать Стефена в течение последнего десятилетия. У нас была действительно замечательная группа ребят. Они все были очень преданы победе и друг другу, и они не позволили ничему встать на пути к золотой медали», — приводит слова Керра официальный сайт Международной ассоциации баскетбола.

Наиболее результативным игроком американской сборной стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Материалы по теме
Леброн, Карри и Дюрант сделали это! США в пятый раз подряд стали олимпийскими чемпионами
Леброн, Карри и Дюрант сделали это! США в пятый раз подряд стали олимпийскими чемпионами

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android