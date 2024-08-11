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Стефен Карри прокомментировал перфоманс с трёхочковыми попаданиями в финале ОИ-2024

Стефен Карри прокомментировал перфоманс с трёхочковыми попаданиями в финале ОИ-2024
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» и член национальной команды США Стефен Карри высказался о своём перфомансе в концовке финальной встречи со сборной Франции на Олимпиаде-2024 в Париже. Напомним, в финале ОИ сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Каждый мой бросок… Я был уверен, что он попадёт в цель. Это было в конце сплошного шквала бросков. Всё, что я видел, было кольцо, я даже не видел, кто был передо мной. Я знал, какая была ситуация для команды. Но не останавливался. Это меня впечатлило

Мы всегда говорим: делай то, что требует игра. В первых нескольких играх у меня были приличные возможности, что устроить подобное, но не выходило. Тренер напомнил мне, что нужно оставаться вовлечённым в игру, и это помогло мне сосредоточиться в последних двух матчах. Игра требовала от меня совершать эти броски, и я смог забить все… Последние 2,5 минуты были особенными. Ребята подбадривали меня, мы были уверены в том, что делаем, и я просто присутствовал в моменте, наслаждаясь собой», — приводит слова Карри Basket News.

Отметим, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать восемь трёхочковых в двух играх подряд. В финальном матче олимпийского турнира со сборной Франции (98:87) Карри стал самым результативным игроком в составе команды США. В ходе игры Карри удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

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