Стефен Карри прокомментировал перфоманс с трёхочковыми попаданиями в финале ОИ-2024

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» и член национальной команды США Стефен Карри высказался о своём перфомансе в концовке финальной встречи со сборной Франции на Олимпиаде-2024 в Париже. Напомним, в финале ОИ сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

«Каждый мой бросок… Я был уверен, что он попадёт в цель. Это было в конце сплошного шквала бросков. Всё, что я видел, было кольцо, я даже не видел, кто был передо мной. Я знал, какая была ситуация для команды. Но не останавливался. Это меня впечатлило

Мы всегда говорим: делай то, что требует игра. В первых нескольких играх у меня были приличные возможности, что устроить подобное, но не выходило. Тренер напомнил мне, что нужно оставаться вовлечённым в игру, и это помогло мне сосредоточиться в последних двух матчах. Игра требовала от меня совершать эти броски, и я смог забить все… Последние 2,5 минуты были особенными. Ребята подбадривали меня, мы были уверены в том, что делаем, и я просто присутствовал в моменте, наслаждаясь собой», — приводит слова Карри Basket News.

Отметим, что Карри стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать восемь трёхочковых в двух играх подряд. В финальном матче олимпийского турнира со сборной Франции (98:87) Карри стал самым результативным игроком в составе команды США. В ходе игры Карри удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

Стефен Карри встретился с Кэти Ледеки на Играх в Париже: